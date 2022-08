67 Zomerspecial - Hoe Florence Nightingale protestantse vrouwen een andere roeping gaf

In de zomerserie protestantse heiligen: Florence Nightingale, de moeder van alle verpleegsters. De hyperactieve en hyperintelligente Florence Nightingale (1820-1910) correspondeerde met zo’n beetje alle gekroonde hoofden van haar tijd, en kreeg dingen voor elkaar die niemand eerder waren gelukt. Ze vocht voor fatsoenlijke medische behandelingen, voor armenzorg, voor pensioenen van gewonde soldaten. Ze introduceerde het gebruik van data en statistieken in de ziekenzorg en functioneerde jarenlang als de officieuze minster van buitenlandse zaken van het grote Britse wereldrijk. Maar bekend werd ze toch het meest van haar zorg voor de vaak gruwelijk verminkte slachtoffers van de Krimoorlog.

Nightingale kreeg de bijnaam ‘The Lady with the Lamp’ en werd misschien wel Europa’s eerste celebrity. Ze liet talloze protestantse vrouwen zien dat je ook tot iets anders geroepen kunt zijn dan trouwen en kinderen krijgen. Haar drijfveer bij al deze arbeid was een roeping van God die ze had ervaren, en die ze haar leven lang voelde.

Meer lezen over protestantse heiligen: nd.nl/heiligen

