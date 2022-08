Protestanten vieren Pride, katholieken ‘zwijgen en dulden’

Protestanten doen dit weekend in Amsterdam van harte mee met Pride, terwijl de katholieke kerk dit lhbt-evenement bewust links laat liggen. Wel verscheen er in katholieke kring deze week een boek dat betoogt dat de Bijbel niets over homoseksualiteit zegt, met voorwoord van bisschop Gerard de Korte.

Het jaarlijkse feest van de diversiteit is deze week volop gaande: de Pride in Amsterdam viert lhbti+, met als thema ‘My gender, my pride’. Hier staat de minderheid van de bevolking die zich niet als heteroseksueel identificeert volop in de schijnwerpers.

En de kerken vieren mee. Religious Pride, met lhbt-dominee Wielie Elhorst als coördinator, organiseert vanaf eind juli een groot aantal activiteiten. Elhorsts Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) levert een flinke bijdrage, net als het Leger des Heils, dat onlangs expliciet uitsprak dat homoseksualiteit geen zonde is. Ook evangelischen, luthersen en Joden doen mee.

