‘Op het punt van kerkelijke eenheid is weinig vooruitgang geboekt’

Canterbury

‘Dit is een van mijn grootste persoonlijke teleurstellingen, in de achtenhalf jaar dat ik in deze functie ben: dat op het punt van kerkelijke eenheid zo weinig vooruitgang is geboekt’, zei de anglicaanse kerkleider Justin Welby vooraf. ‘Er is een nieuwe impuls nodig.’

Maar Currer signaleerde tegelijk dat de protestantse kerken sinds de Reformatie van de zestiende eeuw alleen maar verder versplinterd zijn geraakt. Zij hebben – anders dan Rome – de zichtbare eenheid van de kerk losgelaten als ideaal; ze lijken tevreden als kerken goed met elkaar omgaan, maar verder naast elkaar blijven bestaan. ‘Verzoende diversiteit’, heet dat in oecumenische vaktaal.

Voor veelkleurigheid zijn wij inderdaad niet bang, zei Anne Burghardt, algemeen-..

