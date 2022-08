Anglicanen voeren actie voor het klimaat: ‘Mensheid raakt in negatieve spiraal’

Met het planten van een boom in de tuin van zijn ambtswoning, gaf aartsbisschop Justin Welby donderdag het startsein voor een ambitieuze waaier aan initiatieven om te helpen het klimaat te redden.

Londen

Elke bisschop en elke anglicaanse kerk kan dat op z’n eigen manier vormgeven. Samen vormen die initiatieven een virtueel, wereldwijd, anglicaans ‘gemeenschapsbos’. Het moet een blijvende erfenis worden van de Lambeth-conferentie van dit jaar, waar zo’n 650 anglicaanse bisschoppen deze en vorige week bijeen zijn. Zo’n ontmoeting is er elke tien jaar.

De klimaatcrisis gaat levens kosten, waarschuwde Welby. De opwarming van de aarde leidt nu al tot droogte en honger; daar komen later, als drinkwater schaars wordt, migratiestromen en oorlogen bij. En in oorlogstijd wordt er niets voor het klimaat gedaan; zo raakt de mensheid in een negatieve spiraal, aldus Welby.

Hij noemde het geweld tussen moslims en christen..

