Van bierbrouwen tot zwaardvechten: negen voorgangers vertellen over hun hobby

In onze nieuwe fotorubriek ‘Heilige hobby’s’ brengt fotograaf Roos Schouten geestelijk leiders buiten hun natuurlijke omgeving in beeld brengt en laat ze dominee’s vertellen over hun hobby’s. De afgelopen maanden verschenen verschillende afleveringen op sociale media en in onze krant. Hieronder een overzicht van alle geplaatste afleveringen.

Priester Victor Scheijde brouwt bier in de achtertuin

‘Dan kom ik in priesterboord een café binnen en bestel ik een biertje. Waarop de barman je echt aankijkt: ‘Maar mag u dat dan drinken?’ Sterker nog, ik brouw het zelfs!’ vertelt Victor Scheijde (45), priester in de oudkatholieke kerk.

Sinds een aantal jaar brouwt Victor zijn eigen bier in de achtertuin. ‘Wat ik ontzettend leuk vind, je moet echt een dag vrij plannen. De hele dag staat in het teken van brouwen, van ’s ochtends vroeg tot een uur of zes, zeven ’s avonds. Omdat ik me concentreer op het brouwproces kan ik nergens anders aan denken.’

Zo kan het brouwen voor hem ook een meditatieve werking hebben. ‘De natuur geeft je allemaal dingen, daar kunnen we heerlijke producten van maken. Dat is toch een klein beetje een wonder van de schepping?’

Victor is inmiddels zover dat hij zijn eigen smaak bier ontwikkeld heeft. In de naam zit een knipoog naar zijn medegeloofsgenoten: ‘Je hebt Trappisten bier, mijn bier is het ‘Jansenisten bier.’

Predikant Trijnie Nielen knot bomen

‘Ik houd van buiten zijn,’ vertelt Trijnie Nielen-Rosier (58), predikant van de St. Annakerk in Eck en Wiel. In de wintermaanden knot ze met een groep vrijwilligers bomen in de omgeving. ‘In het begin had ik veel spierpijn, maar dat wordt wel minder. Het is een goed alternatief voor de sportschool.’

Want lichamelijk is bomen knotten zwaar werk. ‘Nadat ik alle kleine takken heb afgeknipt, zaag ik de grote takken met een handzaag af. Dat kost veel inspanning en af en toe moet ik even rusten.’

Door het buiten-zijn vindt Trijnie die rust ook in haar hoofd. ‘Ik heb er bewust voor gekozen om in de natuur en met mijn handen te werken, juist omdat ik al met mensen werk. Ik had er ook voor kunnen kiezen om vrijwilligerswerk te doen met mensen, maar dat doe ik dan bewust even niet, ik moet ook mijn hoofd leeg maken.’

Hoe Trijnie haar hoofd dan leeg maakt in de zomermaanden? ‘Ik ben lid geworden van de afvalbrigade, wekelijks loop ik een rondje om afval te prikken.’

Predikant Folkert de Jong houdt van metal



‘Ik ben gewoon een nachtbraker!’, vertelt Folkert de Jong (37) lachend. Hij is predikant van de protestantse kerk in Aalten. ‘Soms moet ik ‘s nachts aan mijn preek werken, dan is metal wel echt heel welkom, daar blijf ik goed wakker van.’ In de studeerkamer van Folkert zal je niet snel klassieke muziek horen. Dat in tegenstelling tot metal, waar Folkert bijna dagelijks naar luistert.

Metal ervaart Folkert als een oppepper en als een bemoediging: je bent niet alleen. Metal geeft woorden aan het gevoel van ‘je rot voelen’, twijfels hebben, onzekerheid en angsten hebben, iets wat hij niet vindt in veel andere muziek. ‘We willen in de kerk vaak zo snel mogelijk door naar het mooie en het opgepoetste. Maar metal trekt je aan je jas en zegt: Wil je zien hoe mooi het daar is? Zo lelijk is het hier beneden.’

Zijn muzieksmaak helpt Folkert ook in contact met mensen. Zo was hij een keer op bezoek bij iemand die dacht de dominee te shockeren door ‘Megadeth’ aan te zetten. Bij binnenkomst zong Folkert de tekst mee. ‘Want ja, dat album heb ik ook!’

Kapelaan Danny Horsch is buschauffeur

Kapelaan Danny Horsch (39) is in zijn vrije tijd buschauffeur op een touringcar. ‘Als chauffeur probeer je de mensen op een veilige manier van A naar B te brengen, in de kerk doe ik hetzelfde, maar dan als priester.’

Of het nu een reis naar Spanje is, een schoolreisje of een festivalbezoek, Danny Horsch (39), kapelaan bij de diverse parochies in het noorden van Limburg, brengt je ernaartoe. Horsch vindt het besturen van zo’n groot voertuig ‘fantastisch’.

Wat ooit als een bijbaantje begon, is Horsch blijven doen in zijn spaarzame vrije tijd, want het rijden doet hij niet meer wekelijks. ‘Mensen vragen wel eens: vind je busrijden niet meer leuk? Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar het is alleen niet mijn roeping. Mijn hoofdtaak is priester zijn. Maar als ik vrij ben dan ga ik graag rijden.’

De bus besturen als priester zorgt bij mensen in de bus nog wel eens voor leuke reacties. ‘De meesten durven in het begin niets te zeggen, en dan hoor ik in de pauze ‘hebben jullie nieuwe bedrijfskleren? Je lijkt bijna op een priester.’ Dan zeg ik: ‘Nou, ik ben een priester!’’ Maar eigenlijk zijn er best wat overeenkomsten tussen Horsch’ hobby en zijn werk in de kerk. ‘Als chauffeur probeer je de mensen op een veilige manier van A naar B te brengen, in de kerk doe ik hetzelfde, maar dan als priester. Ik probeer ze op een goede, veilige manier binnen het geloof naar de goede plaats te leiden.’





Predikant Andreas Wöhle doet aan Japans zwaardvechten

Andreas Wöhle (63) doet aan Shinkendo, Japans zwaardvechten. ‘Ik zocht iets dat ik ook nog zou kunnen doen als ik negentig ben.’

Omdat judo door versleten knieën geen optie meer was voor Andreas Wöhle (63), predikant in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Amsterdam, zocht hij een andere sport. ‘Wel iets in dezelfde sfeer: spiritualiteit, beweging, coördinatie en ervaring van het eigen lichaam. Maar ook iets dat ik ook nog zou kunnen doen als ik negentig ben.’

Bij hem in de buurt ontdekt Andreas een ‘dojo’ waar een internationaal gezelschap Shinkendo beoefent – Japans zwaardvechten in de traditie van de Samoerai. ‘Ik kom binnen en er ontstaat een nieuwe dimensie, ik knipper één keer met mijn ogen en dan is het anderhalf uur later en opent de gewone wereld zich plotseling weer’, vertelt Andreas over de lessen. Op elke dinsdagavond blijft de groep na de les nog even hangen. Onder het genot van een glas whisky ontstaan er goede gesprekken. Bijvoorbeeld over ouder worden: ‘Hoe ga je ermee om als je sommige dingen niet meer kunt?’

Voor Andreas is Shinkendo een jas die past. ‘Er komt een moment dat ik als oude man met een stok zal rondlopen. En dan is het goed om met die stok ook nog iets anders te kunnen als je met lichaamskracht niet meer verder komt.’





Predikant Walter Meijles doet aan Live Action Roleplaying



Walter Meijles (48) bezoekt een paar keer per jaar een LARP-evenement. ‘Het is mooi om iedereen zo prachtig verkleed te zien.’

‘In de kerk heb ik veelal te maken met mensen die ouder zijn dan ik en bij een LARP-evenement zit ik ineens tussen twintigers. Dat is een heel ander sfeertje,’ vertelt Walter (48), predikant in de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde. Als hij kan bezoekt hij een paar keer per jaar een LARP-evenement. LARP is een afkorting voor Live Action Roleplaying. Je kunt het zien als improvisatietoneel zonder publiek of script. ‘Het sfeertje is erg leuk. Mensen hebben aandacht besteed aan hun kostuum en grime, het is alleen al erg mooi om rond te lopen en iedereen zo prachtig verkleed te zien.’ Ook de omgeving is in stijl, zo vindt bijvoorbeeld de Viking-LARP plaats in een prehistorisch dorp in een bosachtige omgeving. ‘Als je in zo’n verhaal zit, is het alsof je het echt beleeft!’

Van een ouder gemeentelid hoorde Walter eens dat haar kleindochter zich bezig hield met LARP. Het gemeentelid wist eerst niet goed wat ze hiervan moest denken. Later zei ze: ‘Maar nu ik hoor dat u het ook doet, zal het wel goed zijn!’

Predikant Jaap van den Akker bepaalt als scheidsrechter de grens



Jaap van den Akker (51) fluit iedere zaterdag een voetbalwedstrijd bij Forum Sport in Voorburg. Het is de kunst om zo min mogelijk twijfel te tonen. ‘Dat is wel tegen mijn natuur in.’

‘Scheidsrechters moeten goed kunnen jokken. Als ze eenmaal een beslissing hebben gemaakt, moeten ze daar niet meer aan gaan twijfelen’, vertelt Jaap van den Akker (51), predikant in de Christus Triomfatorkerk in Den Haag. Hij fluit iedere zaterdag een wedstrijd bij Forum Sport in Voorburg.

Tijdens elke wedstrijd heeft Jaap weleens een moment dat hij twijfelt aan zijn beslissing. ‘Ik had hier moeten fluiten en ik heb het niet gedaan. Of: ik heb gefloten en was het wel zo erg?’ Het is de kunst om deze twijfel als scheidsrechter zo min mogelijk te tonen. ‘Dat is wel tegen mijn natuur in. Als dominee in de kerk is het juist mooi om te laten zien dat je zoekende bent of twijfelt.’ Maar bij voetbal is dat net andersom, de scheidsrechter bepaalt de grens en die moet gehandhaafd worden.

Zo gaf Jaap eens een rode kaart aan een jongen met een Marokkaanse achtergrond. Spelers en mensen langs de lijn riepen dat dit racistisch en niet eerlijk was. Toen riepen andere toeschouwers: ‘Dat is onze dominee en die is altijd heel eerlijk!’





Predikant Annabell de Jong draagt haar motorschoenen onder haar toga



Annabell de Jong (48) stapt als het even kan op de motor. Het geeft de kerkelijk werker altijd een gespreksonderwerp. Ooit wil ze een kerkdienst speciaal voor motorrijders houden.

‘Ik kom uit het zuiden van Duitsland, uit München. En als je in München woont dan rijd je op de motor’, vertelt Annabell de Jong (48). In haar omgeving reed destijds iedereen motor. Het was een prettig vervoersmiddel in de bergen. Ook nu ze werkt als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk te Vlaardingen stapt ze als het even kan op de motor. ‘Dat vinden de meeste mensen wel stoer, je hebt gelijk een gespreksonderwerp.’

Ook als Annabell een dienst voorgaat, rijdt ze hier graag met de motor heen en dan draagt ze haar motorschoenen gewoon onder haar toga. Na een kerkdienst zag een kerkganger Annabell met haar motor buiten staan. ‘Zie je wel, ik dacht het al! Ik zag het aan uw schoenen!’, merkte de kerkganger verwonderd op.

In Duitsland heb je de Motorradgottesdienst, een kerkdienst speciaal voor motorrijders. Annabell: ‘In München vond dat plaats op een heel groot plein waar de motors naast elkaar werden gezet en dan was er een kerkdienst. Zoiets zou ik nog wel een keer leuk vinden om te doen!’





Gerrit Schouten en zijn hardloopschaamte als predikant



Gerrit Schouten (62) stopte als predikant met hardlopen, maar miste het bewegen zo dat hij het weer oppakte. Nu kijken zijn gemeenteleden er niet meer van op als hij langs hun huis rent.

‘Als predikant in mijn allereerste gemeente stopte ik in eerste instantie met hardlopen. Ik dacht: wat zouden mensen ervan vinden dat ik als dominee hardloop?’ vertelt Gerrit Schouten (62), dominee van de protestantse kerk in Echteld.

Omdat Gerrit het bewegen al snel miste, begon hij toch onopvallend op het fietspad achter de dijk met hardlopen.

Wat bleek: niemand vond het hier vreemd dat hij als gemeentepredikant aan hardlopen deed.

Hoe anders was dat in zijn volgende gemeente in het Westland waar de halve seniorenflat voor het raam stond om te kijken of hij al voorbij kwam. ‘En dan hoorde ik achteraf: Nou, ik zag de dominee weer lopen hoor!’

Dat hardlopen en werken in de kerk prima samengaan bleek in Woerden. ‘Ik deed met een groep mensen uit de kerk mee aan de Singelloop. De mensen vonden het daar heel normaal dat ik meedeed. Misschien was de dominee na tien jaar toch ook wel een beetje van zijn voetstuk gevallen?’