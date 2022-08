Israëlisch leger vindt 1500 jaar oud klooster opnieuw door beschietingen

Een byzantijns kloostercomplex van anderhalf millennium oud is uitgegraven en onderzocht nadat het tijdens een militaire oefening van het Israëlische leger opnieuw beschadigd was geraakt. Het geldt als een van de oudste bekende christelijke kloosters in Israël.

Jeruzalem

Het betreft de overblijfselen van een vrouwenklooster dat ten noordoosten van de stad Sjoham in een militair gebied ligt.

Het is echter niet de eerste keer dat de plek werd ‘ontdekt’. Britse archeologen kwamen de plaats met de naam ‘Horvat Hani’ (Hebreeuws) of ‘Chirbat Burj al-Hanijah’ (Arabisch) al in de 19e eeuw op het spoor. In 1978 en 1983 werden eveneens een aantal onderzoeken verricht.

Twintig jaar geleden werd het complex beschadigd tijdens het aanleggen van een weg door het Israëlische leger. Het werd toen weer toegedekt om het te beschermen, maar nadat het leger de plek opnieuw beschadigde - nu tijdens een legeroefening - werd de plaats in zijn geheel archeologisch opgegraven, meldde de Israëlische archeologisch..

