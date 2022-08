Even geen kerkdienst in de zomer? ‘Zomerstop in kerken beschermt vrijwilligers’

In de zomervakantie zijn er in verschillende kerken in het land tijdelijk geen samenkomsten. ‘Eigenlijk moet de kerk altijd open zijn, maar al het geregel voor de samenkomsten trekt een zware wissel op vrijwilligers.’

‘De aankomende vier weken zullen er geen diensten worden gehouden vanwege de zomervakantie’, staat op het Instagramaccount van de evangelische kerk Mozaiek010 in Rotterdam.

Terwijl in de Mozaiek-gemeente in Veenendaal wekelijks vakantiegangers worden begroet in de samenkomst en op de livestream gaat de kerk in de havenstad op zondag 7 augustus weer open. Zo zijn er meer kerken die een zomerstop inlassen, mede door een tekort aan vrijwilligers sinds de coronapandemie.

De ene week is de kerk ‘gewoon’ open, de andere week blijven de kerkdeuren gesloten en de kerkbanken leeg. Crosspoint, een gemeente met vijfhonderd leden van de Protestantse Kerk in Nederland in Nieuw-Vennep, heeft gedurende zes weken een zomerrooster..

