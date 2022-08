Drie kerken in de kleuren van de regenboog

Omroep KRO-NCRV zet onder het motto #liefdeisvooriedereen deze week drie kerken in het licht van regenboogkleuren. Aanleiding is Pride Amsterdam die tot en met zondag 7 augustus wordt gehouden. Vanuit de kerken komen diverse (live)uitzendingen. Vorig jaar werd alleen de Westerkerk verlicht, dit jaar zijn er twee kerken bij gekomen: de katholieke Dominicanenkerk in Zwolle (maandag en dinsdag) en de protestantse Domkerk in Utrecht (woensdag tot en met vrijdag).