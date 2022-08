Homorelaties, de Bijbel en de realiteit

Canterbury

Dat was een druk halfuurtje, dinsdagmiddag in Canterbury. De ochtend was besteed aan een kalme bespreking over ‘vrede en verzoening’. Toen verscheen tegen half twee ineens een brief van de anglicaanse kerkleider Justin Welby, aan de omstreeks 650 bisschoppen van over de hele wereld die deze week op de Lambeth-conferentie bijeen zijn.

Het was een poging de diepe verdeeldheid over homoseksualiteit voor nu te bezweren. Koud een halfuur later presenteerde een groep ‘orthodoxe’ bisschoppen een ontwerp-resolutie die juist deze verdeeldheid onderstreept.

Welby had zaterdagavond met hen gesproken; zijn brief probeerde hen gerust te stellen. Wilden zij een herbevestiging van de ferme resolutie van de vorige Lambeth-conferentie uit 1..

