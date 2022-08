In de twintigste eeuw ontstond enkele keren commotie rond de ark van Noach. Op luchtfoto’s genomen boven het Armeens Hoogland in Turkije zou de ark te zien zijn.Wie de foto’s bekijkt zal toestemmen dat de waargenomen vorm én opvallend is én aan de contouren van een schip kan doen denken. Eén plus één was twee: ‘Hark, the ark!’

Nader onderzoek wees op niets anders dan een afwijkende vorm in de rotsformatie. Het zou uiteraard bijzonder zijn geweest wanneer daar, op grote hoogte, werkelijk resten van een groot schip waren aangetroffen. Voor geloven of niet-geloven zou het tegelijk niet veel betekenen. Jezus zegt dat zelfs de terugkeer van iemand uit de doden (Lukas 16: 31) daarvoor niet volstaat. Ik ga er bij die uitspraak van uit dat ..

