Op zoek naar duurzame kerken in Nederland: ‘Kerken kunnen zich niet afzijdig houden’

Om het jubileum van de organisatie GroeneKerken luister bij te zetten werd kerkjournalist en verhalenverteller Kees Posthumus (64) benaderd om een boek samen te stellen. In zijn weelderige tuin vertelt hij enthousiast over zijn zoektocht op het brede erf van kerkelijk Nederland. Het palet dat hij beschrijft gaat van het jodendom en de islam tot aan christenen in al hun diversiteit. ‘Nee, niet allemaal’, onderbreekt hij zichzelf, ‘de reformatorische kerken ontbreken in dit boek. Geen van hen is bij GroeneKerken aangesloten. Ze hebben nog een weg te gaan, zeg maar.’

geen ‘moeten’

Posthumus wilde voor het boek meer doen dan de interviews bundelen die hij had met duurzaamhei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .