Trendbreuk in de Verenigde Staten: jonge vrouwen minder religieus dan mannelijke leeftijdgenoten

Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn er meer jonge vrouwen die zich niet-religieus noemen dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Daarmee tekent zich een trendbreuk af, schrijft het Amerikaanse christelijke magazine Christianity Today.

Pro-abortusdemonstranten passeren een kerk in Alexandria, een plaats in de staat Virginia, nadat het Hooggerechtshof besloot het landelijk recht op abortus te schrappen. De discussie bepaalt mede het  conservatieve imago van religie, zegt cultuurtheoloog Frank Bosman.Â

Carol Stream

Uit een onderzoek blijkt dat 49 procent van de vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar - de generatie Z - zichzelf rekent tot de nones. Deze groep wil zich op geen enkele wijze verbinden met een religie. Bij mannelijke leeftijdsgenoten ligt dat percentage op 46 procent. Het verschil begint zich af te tekenen bij de dertigers, degenen die geboren zijn in de jaren negentig.

Er lijkt een kentering gaande, schrijft Ryan P. Burge in Christianity Today. De voormalige baptistenpredikant is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Eastern Illinois University en schreef het boek The Nones. Tot nu toe was de trend dat vrouwen religieuzer waren dan mannen. Dat gold niet..

