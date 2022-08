In beeld: Managua eert Dominicus

Christus draagt een indianentooi, zei paus Franciscus tijdens zijn boetepelgrimage in Canada. Deze getooide man in Nicaragua bewijst het punt dat de paus maakte nogmaals: het christendom is niet westers, Christus heeft het gezicht van alle volkeren. Verkleed als indiaan danst hij ter ere van Santo Domingo de Guzman. Het feest van de heilige Dominicus wordt wereldwijd gevierd, maar nergens zo uitbundig als in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Dominicus, bekend als de stichter van de orde der dominicanen, is patroonheilige van die stad. De eerste tien dagen van augustus staat Managua op z’n kop. De feesten begonnen maandag met een processie met veel dans, muziek en vuurwerk. Mensen beschilderen hun lichaam met vet en zwarte motorolie, naar inheemse gebruiken, om te laten zien dat ze tot Dominicus zullen bidden. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat de inwoners van Managua het feest weer kunnen vieren zoals ze gewend zijn.