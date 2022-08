Donkere wolk van onenigheid

Evangelisatie, gerechtigheid en duurzaamheid zijn belangrijke agendapunten op de wereldtop van anglicaanse bisschoppen in Canterbury. Maar over alles heen hangt de schaduw van onenigheid over homoseksualiteit.

De leider van de anglicaanse kerkfamilie, aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, had nog zo gehoopt dat het thema van de Lambeth-conferentie waargemaakt zou worden: ‘Gods kerk voor Gods wereld’. ‘Mijn angst is dat we in beslag genomen blijven door naar binnen te kijken’, zei hij in januari in gesprek met het Nederlands Dagblad.

En ze gaan door, de themadagen op de wereldwijde conferentie van anglicaanse bisschoppen in Canterbury: zaterdag over zending en evangelisatie, vandaag over vrede en verzoening, woensdag over het klimaat en duurzaamheid.

Dat resulteerde zaterdag in een oproep aan iedere christen om te bidden dat door zijn of haar voorbeeld..

