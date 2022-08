Britse Anne Frank-stichting biedt excuses aan voor onvoldoende ‘doorlichten’ medewerkers

Toeristen staan in de rij voor het Anne Frankhuis in Amsterdam. (beeld anp)

Den Haag

In meer dan een A4 aan tekst biedt Tim Robertson, directeur van de Anne Frank-stichting in het Verenigd Koninkrijk, zijn verontschuldigingen aan voor de ‘angst’ die hij en zijn werknemers hebben veroorzaakt. Eind vorige week publiceerde The Jewish Chronicle een artikel over hoezeer de Anne Frank-stichting ‘de weg kwijt’ is. Het Britse weekblad somt een lijst met mensen op die voor de stichting mochten spreken, maar die zelf in het verleden antisemitische uitspraken hebben gedaan.

The Jewish Chronicle concludeert dat antisemitisme bestrijden niet meer de focus is van de stichting, waar minder dan de helft van het personeel Joods is. De Britse Anne Frank-stichting zet zich in voor alle vormen van racisme ‘met speciale aanda..

