Te moe voor mijn eigen feestje

Vlak voordat de gasten komen, doe ik mijn feestjurk aan en spuit wat glitters in mijn haar. De tompoucejes – met een foto van de cover van mijn nieuwste boek – staan klaar. Trainingsbureau Geloofwaardig Spreken bestaat tien jaar en mijn nieuwste boek Zin in preken verschijnt. Dat is een feestje waard. Een paar maanden van tevoren liet ik uitnodigingen maken met een foto waarop ik tien kaarsjes uitblies. De afgelopen weken was ik moe van alle verhuisstress en had ik er opeens minder zin in. Een week van tevoren had ik nog steeds geen inspiratie voor een speech. Maar dus wel zestig mensen op de gastlijst. Een beetje paradoxaal voelde het wel: een boek schrijven met de titel Zin in preken en zelf geen zin hebben om te speechen.

