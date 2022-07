Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen – dit is deel 5 – doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

De laatste tijd van zijn leven had Johann Sebastian Bach last van toenemende blindheid. Een staaroperatie werkte averechts; een halfjaar zat hij in de lappenmand. Toen kreeg hij een beroerte, gevolgd door hevige koorts. Op 28 juli 1750 overleed hij, ‘rustig en vredig in de verdienste van zijn Verlosser’, aldus het doodsbericht. Hij was 65 jaar.

Er moet een wereld vóór Bach hebben bestaan, schreef de Zweedse dichter Lars Gustafsson, maar hoe zag die eruit? ‘Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank, / overal onwetende instrumenten / waar Musikalisches Opfer en Das Wohltemperierte Klavier / nooit over een klavier waren gegaan’. Hij kon het zich niet meer voorstellen.

Het grootste deel van zijn werkzame leven, van 1723 tot zijn do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .