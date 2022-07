66 Zomerspecial - Waarom geloven volgens John Wesley een radicale keuze vraagt

Wesley is vooral bekend geworden als de grondlegger van een nieuw protestants kerkgenootschap dat niet in Nederland, maar wel in andere delen van de wereld is aangeslagen: de methodisten. De kern van zijn theologie is: Je toevertrouwen aan Christus. Geloven vraagt een radicale, persoonlijke keuze, niet een beetje meehobbelen of in de kerk zitten. En daar hoort ook een heilig leven bij: geen drankmisbruik, geen prostitutie. Wie gelooft, laat een proces van heiliging in het leven zien. Je blijft niet hetzelfde.

Meer lezen over protestantse heiligen: nd.nl/heiligen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .