Een onderscheiding voor iemand die is overleden, wat doe je daarmee?

Wat doe je met een penning en eerbetoon aan je grootouders, wanneer zij niet meer leven? De onderscheidingen voor twee paar grootouders en een vader liggen nu bij elkaar in Museum Sjoel Elburg.

Elburg

De rabbinale rechtbank in Jeruzalem neemt alle tijd om te onderzoeken of een Yad Vashem-onderscheiding wel of niet uitgereikt kan worden. ‘En soms nemen ze té lang de tijd’, zegt historicus Willem van Norel uit Elburg. Hij vroeg de onderscheiding, die de Israëlische stichting Yad Vashem uitreikt aan niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hulp hebben geboden aan Joden, aan voor Nicolaas Westerink en Murkje Westerink-Jaarsma. Deze Elburgers namen tijdens de Tweede Wereldoorlog drie Joodse kinderen onder hun hoede.

Op hun jongste dochter Gerda maakte dit diepe indruk, zegt Van Norel. Zij is de nabestaande met wie hij de afgelopen decennia tijdens zijn onderzoek naar het Joodse leven in Elburg veel contact had. ‘Op hoge leeftijd ..

