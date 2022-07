Verliest de kerkelijke gemeente haar leden uit het oog?

Kerkleden kunnen vanaf volgend jaar zelf beslissen of de overheid hun verhuizing of overlijden mag doorgeven aan de kerkelijke administratie.

Het is nog spannend wat de nieuwe ‘opt-in'-regeling betekent voor minderjarige kerkleden.

Dreigen de kerken nu, na jarenlange politieke strijd, hun leden uit het oog te verliezen? Vijf vragen over de uitwisseling van gegevens tussen ‘staat en kerk’.

Wie beheert de Basisregistratie Personen en welke gegevens zitten daar allemaal in?

De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale opvolger van de ouderwetse kaartenbak die tot 1994 in de gemeentehuizen stond, en de gegevens worden nog altijd door ambtenaren van de burgerlijke stand ingevoerd en bijgehouden.

Via de website mijnoverheid.nl (inloggen met je DigiD) kun je zien wat er allemaal over jou bekend is: je geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, naaste familie (partner, kinderen en ouders), burgerservicenummer, paspoort en alle woonadressen waar je sinds..

