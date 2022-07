Toren van Babel bracht juist taal

Amsterdam

De toren van Babel, een zogeheten ziggurat, is echt gebouwd, maar het bijbelboek Genesis lijkt het verhaal achterstevoren te vertellen. Dat betoogde Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar geologie aan de Technische Universiteit Delft, tijdens de opening van een tentoonstelling waarin Pieter Bruegels (ca.1525 – 1569) Toren van Babel alle aandacht krijgt. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft hiervoor het meesterwerk tijdelijk uitgeleend aan de Hermitage in Amsterdam. Om bij het meesterwerk te komen loopt de bezoeker door de grote zaal langs een beknopte versie van het bijbelverhaal in Genesis 11, waarin de mensen van de wereld samen een toren willen bouwen die tot in de hemel reikt. Een witte streep kalk op de ..

