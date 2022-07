65.000 mensen komen voor paus

Paus Franciscus heeft tijdens de tweede dag van zijn bezoek aan Canada een mis opgedragen voor 60.000 mensen in het Commonwealth Stadium, een sportstadion in Edmonton. Het was het eerste grote openluchtevenement van zijn reis, de tickets waren gratis en duizenden mensen wilden bij de mis zijn. De mis stond in het teken van de heilige Sint Anna, de oma van Jezus. Zij wordt op 26 juli door veel katholieken vereerd.