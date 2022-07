Stationsorgel met 250 pijpen neergezet in London Bridge Station

Het instrument is rond 1880 gebouwd door Henry Jones. Iedereen mag er maximaal tien minuten op spelen. De plaatsing is een initiatief van de stichting Pipe Up for Pipe Organs. Volgens oprichter Martin Renshaw wordt zo een tweede leven gegeven aan orgels van kerken die in Groot-Brittanië gesloten worden ‘met een snelheid van ongeveer één per dag’. Het orgel wordt zaterdag officieel in gebruik genomen.

