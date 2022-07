Soms doen wij iets waardoor het contact er met God niet meer is

Niet lang geleden had ik een belangrijk telefoongesprek. Maar ik moest even boodschappen doen. Ik moest eigenlijk een keuze maken wat op dat moment mijn prioriteit had, maar ik besloot om tijdens mijn belangrijk telefoongesprek boodschappen te doen. Achteraf gezien had ik een keuze moeten maken. Geen keuze maken is altijd een slechte keuze.

Tijdens het gesprek liep ik de supermarkt in, maar ik merkte al gauw dat de verbinding slechter werd. Op een bepaald moment kon ik de persoon nauwelijks nog verstaan en even later verbrak de verbinding.

Het probleem van de slechte verbinding kwam niet door de provider, want er was niks aan het netwerk veranderd. Maar het probleem ontstond doordat ik op een plaats was waar er nauwelijks bereik was.

Dit alles deed mij denken aan mijn relatie met God. Soms raak ik de verbinding met Hem kwijt. Maar wanneer dat gebeurt, ligt het niet aan Hem, maar het ligt aan mij. Aan de kant van God is er niks veranderd, maar ik ben ergens of ik doe iets waardoor de verbinding slechter wordt. Ik moet dan weer terug naar waar ik was toen de verbinding goed was.

Go..

