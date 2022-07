Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman: ‘Zonder vertrouwen kan ik moeilijker mens zijn’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: oud-PvdA-politicus en -voorzitter Hans Spekman (56), directeur van het Jeugdeducatiefonds.

‘We stonden voor het raam, mijn moeder en ik, wachtend tot mijn oudste zus Barbara in de bus voorbijkwam. Ik was 7, zij 23. Ze was moeilijk, zat al zes jaar in psychiatrische instellingen en gebruikte heroïne. Ze wilde niet meer bij mijn moeder komen, maar wel bij mijn oma, verderop in ons dorp, Zevenhuizen. Wij gingen dan voor het raam staan om te zwaaien, hopend dat ze zou terugzwaaien. Vaak deed ze dat niet. Dan zag ik het verdriet bij mijn moeder en wenste ik mijn zus dood. Maar mijn moeder zei: ‘Hou vast, hou vol, laat niet los. Het kan goed komen.’

Barbara is een lange weg gegaan. Soms was ze thuis of ging ze mee op vakantie, dan weer werd ze opgenomen en moesten wij toekijken hoe ze elektroshocks kreeg toegediend. Afschuwelijk, maa..

