Geen makkelijke antwoorden voor verdeelde Anglicaanse Kerk

Anglicaanse bisschoppen van over de hele wereld komen dinsdag bij elkaar in Engeland. Net als bij de vorige Lambeth-conferentie in 2008 is de acceptatie van homoseksualiteit een splijtzwam. Drie kerkprovincies – Nigeria, Oeganda en Rwanda – komen niet.

‘Pastoraal gezien moet de kerk nog veel leren’

Voor Martyn Snow (1968), bisschop van Leicester, is het zijn eerste ‘Lambeth-conferentie’.

‘Een derde van de anglicanen in de wereld is niet vertegenwoordigd op de Lambeth-conferentie. Het lichaam van de kerk is geamputeerd, dat is een goede term. Die pijn gaan we voelen. Maar dit is wel het karakter van de Anglicaanse Gemeenschap. Onze banden zijn vrijwillig. We kunnen niets bij elkaar afdwingen.

Ik hoop dat we erover zullen praten, met respect voor elkaar, als mensen die naar Gods beeld geschapen zijn en die God liefheeft. Daarom hebben we ook elkaar lief. Ik hoop dat de wereld dát kan zien.

Ik denk niet dat we een of andere conclusie zullen bereiken. Er zullen geen resoluties worden aan..

