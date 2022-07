65 Zomerspecial - Zo maakte Martin Luther King de Bijbel concreet voor zijn zwarte luisteraars

In de zomerserie protestantse heiligen: Martin Luther King, de jonge dominee die de bekendste zwarte burgerrechtenactivist werd. De preken van de zwarte baptistenpredikant inspireerden erg veel mensen, vooral door hun alledaagse thema’s: werkloosheid, zorg voor familie, ziekte, en natuurlijk de systematische achterstelling waarmee zijn zwarte gehoor dagelijks te maken had. God heeft ons vandaag iets te zeggen, daarvan was King overtuigd.