Reizen in de wereldkerk maakte me opener en geloviger

Ik zit in een bus van Yogyakarta naar Semarang. Ik zuig de dingen in me op: de sawahs, de kleuren, de reuring, de mensen. Een oude gevoelslaag in me wordt wakker. Naast me zit een oude vrouw met zes kippen in een mand, op weg naar de markt. De kippen kijken me parmantig aan. Twee Javaanse kleuters zitten voor me. Ze zoeken oogcontact en giechelen aanstekelijk. Je begint automatisch mee te doen met hun vrolijke spel.

Achterin liggen drie Amerikaanse backpackers te slapen met hun oogkleppen op. En terwijl de bus over Java raast, zie ik opeens een afzetting. Een politiewagen heeft een zijweg afgesloten. In een flits zie ik een jongen op de grond liggen en zijn gecrashte brommer iets verderop. De jongen ligt levenloos op het plaveisel. ..