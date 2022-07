Waarom dominee Smytegelt bij het gewone volk geliefd was

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen - dit is deel 4 - doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

Heiligen, Bernardus Smytegelt (1665-1739) had er als strikt-orthodoxe protestant zijn neus voor opgehaald. Een plaats op een protestantse heiligenkalender zou aan hem dan ook niet zijn besteed. Toch verdient deze Middelburgse predikant een plek op deze lijst. Niet omdat hij maar liefst 145 preken over één tekst wist te houden of hij eens zou zijn beschermd door engelen toen hij laat op de avond terug naar huis wandelde, wel omdat hij zich als één van de weinige predikanten in zijn tijd fel tegen de slavenhandel keerde.

‘Die een mens steelt, zegt God, zal zeker gedood worden. Deze dieverij wordt begaan in den slavenhandel. Is het niet droevig, dat christenen daarvan een handel hebben gemaakt?’, zo hield Smytegelt zijn gehoor voor. Da..

