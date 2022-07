Gevallen | Handelingen 9:1-8

Eerst dit podcast

In het diepe | #3 met Shakyra Kruijsman

In de derde aflevering van In het diepe een gesprek met Shakyra Kruijsman. Als jong meisje ziet Shakyra op videoband hoe haar leven in een reageerbuis ontstond. Dat ze in haar ogen is gemaakt door de dokter, maakt dat geloven in een God niet eens een optie voor haar is. Een bijna-doodervaring brengt Shakyra bij iets dat lijkt op de poort van de hemel. En als ze via Tinder op slag verliefd wordt op de christelijke Niels, móet ze de zoektocht wel aangaan. Zou er dan tóch een reden zijn voor haar bestaan?