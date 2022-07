Jacqueline ergert zich aan mensen die zomaar voor haar willen bidden: ‘Ik hoef geen genezing’

Voor Jacqueline van Kuilenburg is het een herhaaldelijke frustratie: gelovigen die uit het niets voor haar willen bidden, omdat ze in een rolstoel zit. Ze is niet de enige die zich hieraan stoort, blijkt uit een bericht dat rondging op Twitter (zie kader).

Jacqueline van Kuilenburg: 'Als mensen eerst gewoon in gesprek gaan, bijvoorbeeld over het weer, zou het al schelen.'

Vlaardingen

‘Ik zat voor de IKEA te wachten en op mijn telefoon te scrollen, toen ik opeens werd aangesproken’, vertelt Jacqueline van Kuilenburg (42). ‘Een vrouw kwam naar me toe en vroeg direct waarom ik in een rolstoel zat. Ik vroeg haar waarom ze dat wilde weten, want ik vind het nogal een onbeschofte vraag om een gesprek mee te beginnen. Toen zei ze dat ze graag voor anderen wilde bidden uit naastenliefde. Ik vond het raar en zat hier niet op te wachten. Eerlijk gezegd was ik er best een beetje boos over en heb ik aangegeven dat ik vind dat ze dit niet meer zo moet doen.’

Waarom vindt u het vervelend dat mensen op straat voor u willen bidden?

‘In de eerste plaats vind ik het onbeschoft dat je zomaar vraagt naar i..

