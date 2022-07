Corona is een truc, autisme kan genezen - deze felle evangelist zit nu in de gevangenis

De 45-jarige Deense evangelist Torben Søndergaard verblijft al twee weken in een cel in de Verenigde Staten. De aanklacht luidt wapensmokkel vanuit Mexico. Søndergaard en zijn aanhang houden het op christenvervolging. Wat voor evangelist is deze man?

Macclenny

Torben Søndergaard werd op 4 juli gearresteerd tijdens wat volgens hem een onderhoud was met de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst. De 45-jarige Deense evangelist werd daarbij echter door de Amerikaanse immigratiedienst ICE opgesloten in de gevangenis van Macclenny. De gevangenis ligt een kilometer of tien ten westen van Jacksonville, helemaal in het noorden van de Amerikaanse staat Florida.

Volgens zijn Facebook-account was Søndergaard met de autoriteiten in gesprek over zijn asielaanvraag in de Verenigde Staten. Maar plotseling veranderde volgens Søndergaard het onderwerp en bleek de reden van zijn aanhouding een aanklacht van de FBI wegens wapensmokkel vanuit Mexico naar Amerika. Søndergaard was de laatste we..

