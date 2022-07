‘Ik hoef Hem niet te doorgronden, Hij is ons een raadsel’

Herman Jongeling (75), gepensioneerd manager. Hij vertelt over de zesde zaligspreking: gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

‘Op zich zeiden mij de ‘zaligsprekingen’ niet heel veel. Als tiener interesseert je dat gewoon niet. Later werden ze belangrijker. Net zoals Psalm 1: welzalig is de man die met God wandelt.

Mijn trefwoord is vooral dankbaarheid. God heeft altijd voor ons gezorgd en ik weet mij veilig en geheiligd in het bloed van Christus. Dat is het fundament. En daarnaast is er teveel om op te noemen. Hanneke en ik zijn 51 jaar getrouwd, we kregen vier kinderen en acht kleinkinderen. Er was altijd werk en nu we kleiner wonen, kunnen we de bootjes zien die langs ons varen op de Oude Rijn.

Makarios

Wat is het ook weer, ‘gelukkig’ of ‘zalig’? Ik vind zelf ‘zalig’ mooier, maar snap ook best..

