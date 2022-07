Zo dicht bij Westerbork zet juist het dorpje ‘Amen’ aan het denken

In heel Nederland zijn spirituele plekken te vinden waar mensen God kunnen ontmoeten of die zich lenen voor christelijke bezinning. Deze zomer zoeken we in elke provincie zo’n plek op. Vandaag in Drenthe het dorpje Amen.

Ook in Amen hangt de Nederlandse driekleur op z’n kop: het blauw-wit-rood is het nieuwe symbool voor steun aan de boeren. ‘Rood staat voor de elite, wit voor het geloof en blauw voor de gewone man’, zegt Willy Holt. Ze is een kordaat type. Ze werkte jaren voor Shell, in Nederland en het Schotse Aberdeen. Nu kookt ze elke dag maaltijden voor anderen; het bord met Kookpassie.nl staat in de tuin.

Het begon met mensen in de buurt, zoals een mevrouw die alzheimer had en beter niet meer zelf in de keuken bezig kon zijn. Willy’s man Henk maakt milieuplannen voor de regio.

Haar broer woont in het huis ernaast: Roelof Heuving is akkerbouwer. ‘Als je last wilt krijgen, moet je in Nederland aan veeteelt doen. Ik deed dat vroeger ook. Maar ik be..

