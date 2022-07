De oorlog dwong Dorothee Sölle tot spreken tegen misstanden

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen – dit is deel 3 – doet het Nederlands Dagblad een voorzet.