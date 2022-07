Campingpastor Monique Veenstra: ‘Ik zoek júíst een seculiere camping op’

Toen Monique Veenstra zich ging voorbereiden op een nieuwe zomer als campingpastor – ‘Alles drijft op gebed’ – kreeg ze ineens een ánder idee voor het thema van haar zondagse prekenserie: ‘Godsbeelden’. Terwijl ze het eigenlijk wilde gaan hebben over schuld en vergeving – naar aanleiding van haar boek over de jaren dat haar opa rechercheur was in Amsterdam.

Met haar campertje is Monique Veenstra (58) de hele zomer op diverse campings in het land te vinden. De zomervakantie als moment van bezinning en reflectie, even op ‘pauze’ – Veenstra richt zich als campingpastor speciaal op de gasten van seculiere campings om hen daarbij te helpen.

Elke zomer houdt ze een aantal zondagen achter elkaar een soort hagenpreken met campingstoeltjes in het gras, dit jaar voor de vierde keer. De eerste keer was het thema: ‘Het Vaderhart’, over de liefde van God die inclusief en onvoorwaardelijk is. De jaren daarna ging het over het thema ‘bestemming/levensreis’ en over ‘de strijd tussen goed en kwaad’.

Deze zomer spreekt Veenstra over godsbeelden, onder de titel ‘Altijd is God groter’, naar het boek van ro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .