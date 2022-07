64 Zomerspecial - Waarom Herman Brood zich op zijn gemak voelde bij majoor Bosschardt

In de zomerserie protestantse heiligen: Majoor Alida Bosschardt, de soldate van het het Leger des Heils die bekende Nederlander wordt. Eind jaren vijftig is ze voor het eerst op televisie met haar ontwapenend nuchterheid. Bosschardt is onlosmakelijk verbonden met het werk op de Wallen in Amsterdam. Ze ontwikkelt zich tot moederfiguur bij wie iedereen zich geliefd en veilig voelt. Haar betekenis is dat zij in een tijd waarin veel Nederlanders zich actief afkeerden van de kerk, de andere, de zachte kant van het geloof laat zien. Ze brengt de onvoorwaardelijke liefde van Christus naar een plek waar je die misschien wel het minst zou verwachten. Bekend is ook haar optreden in Villa Felderhof waar ze de verslaafde zanger Herman Brood in bad d..

