Waarom enkele Joodse rabbijnen blijven strijden tegen de smartphone

Tienduizenden orthodoxe Joodse vrouwen worden in de Verenigde Staten tijdens speciale evenementen opgeroepen hun smartphone op te geven. In Israël gaat deze maand nieuwe wetgeving in die ongecontroleerd smartphone-gebruik mogelijk maakt, tot weerzin van enkele strikt orthodoxe Joodse geestelijke leiders. Waarom die strijd?

Amersfoort

Meer dan veertigduizend orthodoxe Joodse mannen komen in 2012 samen in een groot stadion in New York om te horen over de gevaren van internet en de verkeerde invloeden. Nu, tien jaar later, worden deze grootschalige evenementen georganiseerd voor joodse vrouwen, door dezelfde non-profit organisatie Technology Awareness Group.

In de afgelopen jaren is de focus verlegd van mannen naar vrouwen. Ayala Fader, professor in de antropologie en kenner van het chassidisme, een strikt orthodoxe stroming binnen het jodendom, verklaart waarom. ‘Mannen weigerden hun smartphones op te geven’, legt Fader uit in gesprek met de Jewish Telegraphic Agency. ‘Dus wordt er nu geconcentreerd op vrouwen en hun verantwoordelijkheid voor het o..

