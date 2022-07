Rijp voor de sloop, symbool van hoop

Een van de zwaar getroffen plaatsen was Dernau, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. In de hoofdstraat stond het water zeven meter hoog. Van de 650 huizen werden er 570 beschadigd of verwoest. Het wijkcentrum van de vrije protestantse gemeente raakte zo beschadigd, dat het gesloopt moet worden. Voor het zover is, schilderden kunstenaars en inwoners hoopvolle teksten en afbeeldingen op het gebouw, dat al snel de naam Flutkunsthaus kreeg. Het afgelopen jaar groeide het wankele gebouw daardoor uit tot een symbool van hoop voor iedereen die door het water is getroffen.

