Volgens sterrenkundige Heino Falcke laat de NASA-foto zien ‘hoe klein de mens is’ en hoe veel groter God is

Nijmegen

Op anderhalf miljoen kilometer van de aarde maakte de in december gelanceerde James Webb-telescoop spectaculaire beelden: het zijn de volgens NASA, het Amerikaanse ruimtevaartagentschap, de ‘verste en scherpste infrarode beelden van het vroege universum’. De eerste foto laat duizenden sterrenstelsels zien waarmee je dertien miljard jaar terug in de tijd kunt kijken: het licht van de verre sterrenstelsels doet er miljarden jaren over om de aarde te bereiken. Op de foto zie je het heelal daarom zoals het er relatief kort na ontstaan uitzag. De Nijmeegse hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie Heino Falcke, die zijn kennis van sterrenkunde combineert met een christelijke wereldvisie, is diep onder de indruk.

De foto doet..

