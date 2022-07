Niet meer de regels, maar een relatie met God

Laatst had mijn dochtertje Aimée van negen haar pink gebroken bij een basketbaltraining. We gingen meteen naar de Spoedeisende Hulp. Toen ze daar de breuk constateerden, hebben ze haar hele onderarm in het gips gezet. Ze beperkten de bewegingsvrijheid van haar pink en gaven als reden dat de pink daardoor weer recht kon groeien, en beschermd was.

Het deed mij denken aan de regels en de wetten in de Bijbel. Deze zijn er niet om ons te straffen, maar om ons de goede kant op te sturen en om ons te beschermen tegen verkeerde keuzes. De verkeerde keuzes die op dat moment een goede keuze lijken, maar op termijn een verkeerde blijken te zijn. Daarom staat er ook in de Bijbel dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten.

Het is net als wanneer ..