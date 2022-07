Jan-Jaap van Peperstraten: ‘Ik had een veel te heroïsch beeld van het priesterschap’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Jan-Jaap van Peperstraten (44), pastoor in Alkmaar en op Twitter.

‘In februari heb ik mij ziek gemeld. Burnout. Ik kan wijzen op de bijzondere situatie in coronatijd, waarin ik veel heb meegemaakt. Sterfbedden, algehele stress en frustratie. Ik ben over mijn grenzen gegaan. Maar ik ben ook aan het denken gezet over de vraag: waar klampte ik mij aan vast? Was het verslaving aan werk? Ik ben de slechtste stilzitter ter wereld, ik moest altijd dingen doen. En wat zat er dan achter dat ik mijn heil zocht in bezigheid? Onzekerheid? Een gebrek aan geloof, ironisch genoeg?

Ik herken mezelf zeer in de Farizeeërs. Ze doen zo hun best! Hun zucht naar werkheiliging. Maar die is zo giftig. Het is een tragische, vicieuze cirkel; hoe meer je je best doet, hoe erger het wordt. In mijn explosie van grootheidswaan..

