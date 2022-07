Programmamaker en Bijbelleraar Dick Baarsen (1932-2022) overleden

EO-programmamaker en bijbelleraar Dick Baarsen is vrijdag 8 juli op 90-jarige leeftijd overleden. Dit laat zijn familie weten via sociale media.

Baarsen groeide op in Aalsmeer en was op jonge leeftijd al actief in het jeugdwerk van de lokale Nederlandse Hervormde Kerk. De Schots-Nederlandse evangelist Sidney Wilson en de oprichter van Open Doors Anne van der Bijl hadden een grote invloed op Baarsens geloofsleven. Hij volgde een tweejarige opleiding aan de Bijbelschool van de WEC in Schotland.

EO Kinderkrant

Kort na de oprichting van de EO in 1967 ging Baarsen werken als programmamaker bij de omroep. Hij werd eindverantwoordelijke voor de kinderprogramma’s en bedacht onder meer de EO Kinderkrant. Dit programma werd meer dan twintig jaar uitgezonden en stopte in 1986. In het programma werd het evangelie aan kinderen uitgelegd. Er was een ..

