‘Blijf altijd laag bij de grond’

predikant Janno van den Ende (31), hij woont en werkt in de leefgemeenschap De Wittenberg in Zeist. Hij vertelt over de eerste zaligspreking: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

‘Bij het horen van de zaligspreking schoot mij een kinderherinnering te binnen. Het is zondagmiddag, ik zit op de bank en mijn vader zit ook in de woonkamer te lezen. Hij heeft, zoals wel vaker, muziek van Adrian Snell aangezet. ‘Blessed are the poor’, zingt de Engelse muzikant. En ik voel me veilig.

Als gezin gingen we naar de Gereformeerde Gemeente en de zondag was echt een rustdag. Hectiek bleef even buiten de deur. De gezongen bijbeltekst kreeg later een diepere betekenis voor mij. Juist in de eerste zaligspreking, zalig zijn de armen van geest, benadrukt Jezus dat we klein en kwetsbaar zijn. De vertaling ‘gelukkig wie nederig van hart zijn’ is ook mooi, maar deze kan de betekenis een beetje uithollen. Volgens mij staat vooropgesteld ..

