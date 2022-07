In Cluj proberen christenen en toekomstige theologen op allerlei fronten bruggen proberen te slaan.

Al eeuwenlang zijn er banden tussen Nederlanders en Hongaren. Ook met en vanuit de theologische opleiding in Cluj, Roemenië. Studenten en kerken in de stad proberen in deze tijd ook weer bruggen te bouwen: naar de Roma en naar Oekraïense vluchtelingen.

Juf Sorina en vertaler/voorganger Ivan, in de school voor Oekraïense vluchtelingen in Cluj. (beeld Maarten Boersema)

Het is rustig in de gebouwen van het Protestants Theologisch Instituut in het Roemeense Cluj. De ruim honderdvijftig studenten zijn naar huis voor de zomer. Dat geldt niet voor Csaba Balogh, decaan van de opleiding. Hij heeft het druk met vergaderingen en voorbereidingen voor komende conferenties. ‘Binnenkort ga ik naar een congres in Zürich en daar moet ik ook nog mijn inhoudelijke bijdrage voor schrijven.’

Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en met een bepaalde ernst. Het maakt daarbij niet uit of het gaat over de gevolgen van corona voor de kerk en het onderwijs, of over de effecten van de oorlog in de Oekraïne op het leven in Cluj. ‘De laatste jaren voor corona hadden we telkens rond de 25 à 30 nieuwe studenten per jaar. Dat waren er af..

