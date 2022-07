Erfurt

Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksinstituut INSA-Consulere in Erfurt in opdracht van de christelijke nieuwsdienst Idea.

Daar staat tegenover dat bijna de helft van de Duitsers (46 procent) vindt dat de aanwezigheid van de kerk de samenleving geen enkel voordeel biedt. Van de ondervraagden zegt 23 procent geen antwoord te weten.

Mannen zien de kerk vaker als een verrijking voor de samenleving dan vrouwen (27 tegenover 21 procent). En in het westen van het land staan Duitsers positiever tegenover de kerk dan in het oosten (25 procent in het westen, 20 in het oosten). Hogeropgeleiden waarderen de kerk meer dan lageropgeleide Duitsers. De waardering voor de kerk verschilt niet veel tussen verschillende leeftijdsgroepen, zo b..

