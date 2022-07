‘God zelf is creatief en Hij maakte ons creatief, terwijl de kerk erg gericht is op het intellect’

Afgelopen zondag, tijdens het theaterweekend in Nieuwkuijk, sprak Giovanni Veldhuis voor de deelnemers. ‘Ik heb verteld hoe je vanuit het dienen van God kunt bloeien, hoe dat verweven zit in zijn plan voor jou. Veel mensen denken dat het creatieve de moeite niet waard is. Maar als dat in jou zit en je doet er niks mee, ga je een beetje dood vanbinnen – en dat kan nooit Gods bedoeling zijn. God zelf is creatief en Hij maakte ons creatief. De kerk – en dat is geen kritiek – is erg gericht op het intellect. Voor creativiteit met woorden is nog wel plaats, maar voorbij de woorden wordt het ingewikkeld, want hoe pas je dat in? En dat maakt dat sommige mensen in de kerk uitloggen met hun creativiteit.’