Haar geloof werd Manche fataal: ‘Ik wil wel m’n best doen voor mijn ouders, maar ik laat de kerk nooit los’

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen – dit is deel 2 – doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

Tussen de twee torens van Westminster Abbey in Londen, boven de westelijke deuren, staat een galerij van tien standbeelden. Tot 25 jaar geleden was dit een rij lege nissen. Blijkbaar had niemand sinds 1745, toen deze gevel aan de middeleeuwse kerk werd aangebouwd, bedacht wat daar moest komen. Maar tussen 1973 en 1995 werd de koninklijke kerk van Londen gerestaureerd. Toen bedachten architect Donald Buttress en het kerkbestuur een bestemming. Het werden geen beelden van koninklijke, militaire of culturele grootheden uit Engeland. Ze kozen voor tien beelden van moderne martelaren.

De twintigste eeuw, met zijn totalitaire regimes en vele oorlogen, heeft meer christelijke martelaren voortgebracht dan welke eeuw dan ook, zei vicedeken Anthony..

