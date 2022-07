Margreet is geestelijk verzorger in jeugdgevangenissen: ‘Ik kán niet anders dan achter een dader de mens zien’

Als geestelijk verzorger in jeugdgevangenissen hoort Margreet Sanders de schrijnendste verhalen. De delinquenten zitten daar niet zomaar, maar Sanders kan – hoe ernstig het delict ook – nauwelijks in termen van daders of slachtoffers denken. ‘Ik heb niets te vertellen, zij hebben míj iets te vertellen.’

Als juf en pastor is Margreet Sanders niet gewend vragen te krijgen; meestal is zíj de vragensteller. ‘Ik sta al dertig jaar aan voor anderen; nu sta jij aan voor mij. Dat is even ongemakkelijk.’ Dat ongemak lijkt zich te vertalen in het feit dat ze persoonlijke vragen bij voorkeur snel en behendig naar haar werkzame leven manoeuvreert.

Aan de setting zal het niet liggen. We zitten in haar zonnige, oneindige achtertuin en Sanders heeft gezorgd voor een lunch, koffie en kersen. Een blik in haar huiskamer leert dat ze iets met Mariabeelden heeft. Met alle religieuze objecten bij elkaar zou je prima een grote slaapkamer kunnen vullen, zegt ze, maar daar moeten we niet te veel achter zoeken. ‘De één verzamelt autootjes, de ander beelden..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .