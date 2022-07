Ooit leidde hij Amerika’s snelstgroeiende megakerk, nu staat Rob Bell in het theater

Voormalig megakerkleider Rob Bell staat tegenwoordig in het theater. Zijn evangelische geloof en grote Amerikaanse kerk heeft hij verruild voor een spiritualiteit van alles. ‘Mijn ervaring was op een gegeven moment: ik werk als voorganger precies tegen wat ik probeer te bereiken. Het hele leven moet kerk zijn.’

Ooit leidde Rob Bell de snelstgroeiende evangelische kerk in de Verenigde Staten. Hij veroorzaakte ophef onder evangelicals in Amerika en protestanten in Europa met zijn boek Love Wins (2011). Daarin schreef hij dat hij niet langer kan geloven dat God mensen voor eeuwig in de hel werpt. ‘Een andere tijd op een andere planeet’, zegt hij er nu over in een interview in de coulissen van Theater Amsterdam. Want zijn geloof heeft sindsdien een hele ontwikkeling doorgemaakt.

Voor één avond is de Amerikaanse auteur en spreker Bell (51) in Amsterdam voor zijn Europese ‘Everything is Spiritual’-tour. Die is vernoemd naar zijn recent verschenen gelijknamige boek. Evangelical wil hij zichzelf niet meer noemen en met een ..

